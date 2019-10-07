ВАШИНГТОН, 7 окт /ПРАЙМ/. Основные индексы США снизились по итогам понедельника на 0,33-0,45% на фоне пессимизма в свете предстоящих торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

К закрытию торгов в 16.00 (23.00 мск), индекс Dow Jones снизился на 0,36%, до 26478,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 7956,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 2938,79 пункта.

В центре внимания трейдеров находятся торговые переговоры США и Китая, очередной раунд которых запланирован на 10-11 октября. При этом большинство инвесторов ожидает, что долгожданные переговоры снова не приведут к заключению всеобъемлющего торгового соглашения.

Такой пессимизм поддерживает сообщение СМИ о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.