МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник в ожидании очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, который состоится позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,84%, до 2929,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1610,49 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,67%, до 25992,76 пункта. Южнокорейский KOSPI повышался на 0,8%, до 2038 пунктов, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6588,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,03%, до 21594,58 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании торговых переговоров США и Китая, очередной раунд которых запланирован на 10-11 октября. Пресс-служба Белого дома сообщила в понедельник, что в центре внимания переговоров представителей США и Китая, которые намечены на 10 октября в Вашингтоне, будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

В то же время аналитики сохраняют скептицизм относительно реакции рынков на грядущие переговоры. "Учитывая важность этого события, рынки будут особенно нервными. Я ожидаю, что пока все будет так. В целом, рынки не слишком оптимистичны в отношении перспектив", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).