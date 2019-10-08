МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к евро и иене во вторник утром на фоне неопределенности относительно перспектив торговой договоренности между США и Китаем на ближайших переговорах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене поднимался до 107,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,28 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0975 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,097 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,96 пункта.

Мировые рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая 10-11 октября. Пресс-служба Белого дома сообщила в понедельник, что в центре внимания переговоров представителей США и Китая будут находиться интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

"Ни у кого нет уверенности в том, что касается этих переговоров. Мы давно склоняемся к тому, что переговоры скорее разочаруют, чем оправдают ожидания рынка. США и Китай слишком далеки друг от друга в том, что касается ключевых вопросов", — считает старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow), мнение которого приводит агентство Рейтер.