МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня в легком плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,05%, до 2721 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15% — до 1322 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,65%, до 58,73 доллара за баррель по марке Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,5%.