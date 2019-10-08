МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,16% — до 6,41 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 82,52 доллара, "Новатэка" — росли в цене на 0,1%, до 202,4 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в стоимости на 0,27% — до 6,92 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,16%, до 32,1 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,31% — до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,3%, до 14,11 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,01% — до 16,99 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,57%, до 24,61 доллара, "Северстали" — росли на 1,03%, до 13,7 доллара, НЛМК — дорожали на 0,2%, до 20,38 доллара.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,18% — до 12,15 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,15%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,05% — до 3,76 доллара.