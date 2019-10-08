МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом индексов в надежде на прогресс в рамках нового раунда торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,29%, до 2913,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1598,64 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,3%, до 25893,4 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,21%, поднявшись до 2046,25 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, до 6593,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,99%, до 21587,78 пункта.

Предполагается, что в четверг представители находящихся в торговом противостоянии США и Китая обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. При этом в выходные СМИ сообщали, что китайские власти хотят сузить повестку и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

"Тот факт, что обе стороны должны встретиться, рассматривается как позитивный шаг, а тот факт, что Пекин не желает менять свою позицию по определенным темам, не означает, что в других областях невозможно добиться прогресса", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics выросли по итогам торгов на 2,4%, после того как компания сообщила, что ожидает операционную прибыль по итогам третьего квартала на уровне 7,6-7,8 триллиона вон (6,3-6,5 миллиарда долларов), что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые ожидали 7,1 триллиона вон (5,9 миллиарда долларов).