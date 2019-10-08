МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, в то время как трейдеры ожидают начала нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару растёт до 1,0987 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,097 доллара, курс доллара к иене снижался до 107,11 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,06%, до 98,91 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином пройдёт 10-11 октября, в центре внимания будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

Инвесторы также обращают внимание на конфликт между странами из-за уйгурского вопроса. Ранее минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причина — "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

Вечером во вторник трейдеры также ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, в котором инвесторы надеются получить подсказки о дальнейших планах регулятора относительно учётной ставки. А в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федрезерва. По данным CME Group, 72,2% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 1,75-2% на следующем заседании регулятора 29-30 октября, остальные эксперты прогнозируют её сохранения.