МОСКВА, 8 окт — Dow Jones. Торги на мировых фондовых рынках во вторник проходят разнонаправленно. Европейские индексы снижаются, тогда как сессия в Азии прошла в плюсе благодаря надеждам на то, что американо-китайские торговые переговоры, которые должны возобновиться на этой неделе, помогут сторонам найти выход из сложившегося тупика.

Азиатские рынки выросли несмотря на решение американских властей добавить 28 китайских организаций в экспортный черный список в связи с их ролью в подавлении мусульманских меньшинств на северо-западе Китая. Вице-премьер Китая Лю Хэ возглавит делегацию, которая в четверг должна возобновить торговые переговоры с США в Вашингтоне, о чем китайское Министерство торговли указало в сегодняшнем заявлении.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 утром снизился на 0,4%. Немецкий DAX опустился на 0,36%, французский CAC-40 потерял 0,39%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,01%.

Японский Nikkei подрос на 1%, а южнокорейский Kospi набрал 1,2%. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng по итогам сессии выросли на 0,3% после длительных выходных.

Акции Samsung Electronics подорожали на 2,4% после того, как компания опубликовала позитивный прогноз на 3-й квартал.

Акции London Stock Exchange Group PLC упали на 5,9% после того, как Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. отозвала свое предложение стоимостью 36,6 млрд долларов по покупке лондонского конкурента.

Макроданные показали, что производство в промышленности Германии в августе немного увеличилось. Рост промышленного производства в Германии стал облегчением после того, как вчера данные по производственным заказам указали на падение месячного показателя на 0,6% с учетом коррекции на сезонные колебания.

Промышленное производство в августе выросло с учетом коррекции на сезонные колебания на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Несмотря на небольшое восстановление, в промышленности сохраняется спад", — говорится в заявлении Министерства экономики.

Доходность 10-летних немецких гособлигаций подросла до —0,578% с вчерашних —0,572%. Доходность аналогичных американских бондов снизилась до 1,550% с вчерашнего уровня 1,552%.

Фьючерсы на американский S&P 500 потеряли 0,1%.

Что касается торговой войны, недавние крупные закупки американских соевых бобов со стороны Китая сигнализируют о потенциальном потеплении отношений. Однако Китай также пытается сузить тематику переговоров с США, ограничив ее исключительно вопросами торговли, чтобы не затрагивать еще более сложные вопросы национальной безопасности. Это усиливает обеспокоенность насчет низкой вероятности заключения соглашения в ближайшей перспективе.

"Они не пойдут на соглашение любой ценой, – указала Ипек Озкардескайя, старший аналитик London Capital Group. – Несмотря на отмечающийся оптимизм, есть вероятность того, что эта неделя закончится очередным разочарованием".

Оптимизм вокруг американо-китайских переговоров проявляется также на сырьевых рынках. Нефть марки Brent подорожала на 0,7% до 58,75 доллара за баррель, а золото подешевело на 0,5%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ