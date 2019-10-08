МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем в рамках глобального негативного тренда, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 17.30 мск снижается на 0,43%, до 2707,54 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1306,29 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растёт на 33 копейки, до 65,3 рубля, курс евро — также на 33 копейки, до 71,59 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,4%, до 58,1 доллара за баррель.

"Негативный внешний фон давит на российский рынок. Растут сомнения по поводу положительного исхода американо-китайских торговых переговоров. В Европе также усиливаются ожидания того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Среди лидеров падения – ТМК (-1,92%), акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,88%), ВТБ (-1,59%), "Интер РАО" (-0,54%), "Магнита" (-1,54%), а также "Русала" (-1,49%) и "Газпрома" (-1,41%).

"В России можно отметить падение бумаг Сбербанка на 0,7% на фоне осознания рынком того факта, что замедление роста прибыли кредитной организации является устойчивой тенденцией", — добавляет Кочетков. С другой стороны, среди лидеров роста – акции "Полюса" (2,27%), "Распадской" (2,24%), Polymetal (2,16%), обыкновенные акции "Мечела" (1,88%), акции ТГК-1 (1,78%), а также акции "Юнипро" (1,17%) и "Мосэнерго" (1,07%). Кроме того, к текущему моменту акции "Русгидро" растут в цене на 0,66%, до 50,51 рубля.

"Акции "Русгидро" во вторник восстанавливают позиции, пытаясь отступить от минимумов с марта текущего года и психологически важной отметки 50 копеек. Краткосрочные и среднесрочные перспективы бумаг, однако, все еще выглядят весьма пессимистичными… При способности бумаг закрепиться выше сопротивления в 51 копейку они могут продолжить повышение в район 52 копеек и выше, но пока технические индикаторы не дают однозначных сигналов в пользу такого сценария", — комментирует Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Рынок РФ готов завершить день в минусе ближе к уровню 2700 пунктов, так как рост глобальных рисков угрожает перспективам спроса на товары отечественного экспорта, считает Кочетков. "При ухудшении внешнего фона до конца сессии индикаторы вновь могут проверить на прочность отметки 2700 и 1300 пунктов, придерживаясь основного среднесрочного и краткосрочного нисходящего тренда", — уточняет Кожухова.