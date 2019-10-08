МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне преобладающего пессимизма относительно развития внешнеторговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,55 доллара, или на 0,57%, до 1512,95 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 1,73% — до 17,843 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно является более надежным активом, увеличился после новостей о развитии внешнеторговых отношений США и Китая. Инвесторы отыгрывают сообщение о внесении 28 китайских организаций в "черный список" американской стороной. Причиной является "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

Аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что стоимость золота остается стабильной в условиях торговой неопределенности. "Если мы неожиданно увидим полный провал (в торговых переговорах), это приведет к уходу от риска, что станет… катализатором роста спроса на золото", — сказал аналитик.

Очередной раунд торговых переговоров пройдет 10-11 октября. Инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.