МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, только бумаги TCS Group Holding подорожали, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,22%, до 6,41 доллара, "Новатэка" — на 0,1%, до 202 долларов, "Лукойла" — на 1,5%, до 81,42 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 2,22%, до 6,79 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 31,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,93%, до 24,52 доллара, "Северстали" — на 1,55%, до 13,35 доллара, НЛМК — на 1,08%, до 20,12 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,57%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 1,77%, до 13,9 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 3,09%, до 17,34 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 3,86%, до 11,7 доллара, "Ленты" — на 0,45%, до 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,16%, до 3,76 доллара.