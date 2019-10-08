МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на внешнем негативе и охлаждении риск-аппетитов, следует из динамики торгов Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,42% — до 2707,89 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1306,39 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.45 мск рос на 23 копейки — до 65,21 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,42 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,81% — до 57,88 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Новостной фон по торговым переговорам США и Китая принес сюрпризы со знаком минус, отправив Brent к уровням вблизи 57,5 доллара за баррель, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Стало известно о внесении в торговый "черный список" США двух десятков китайских структур и 8 технологических компаний из-за того, что их деятельность якобы может быть связана с нарушениями прав человека в Поднебесной. МИД КНР уже заявил, что Пекин примет меры в ответ", — пояснил ситуацию аналитик.

"Новости не добавили оптимизма инвесторам, риск-аппетиты испытали резкое охлаждение на фоне усиления неопределенности", — добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции Polymetal (2,84%), ПИКа (2,36%), "Распадской" (2,35%), "Полюса" (2,2%), обыкновенные акции "Мечела" (1,75%), акции ТГК-1 (1,24%), а также акции "Фосагро" (1%) и акции "Юнипро" (0,98%).

Также среди лидеров падения — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,35%), ВТБ (-1,95%), "Магнита" (-1,86%), МТС (-1,81%), а также акции "Русала" (-1,66%), "Газпрома" (-1,4%), ТМК (-1,34%), "Интер РАО" (-1,24%), префы "Татнефти" (-1,18%) и акции Московской биржи (-1,11%).

ПРОГНОЗЫ

Снижение российского рынка во вторник оказалось существенно меньше, нежели на западных площадках, отмечает Зварич из Промсвязьбанка. "Это говорит в пользу возможности активизации покупок в наших бумагах, в случае стабилизации внешнего фона", — добавил он.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но удерживались выше психологически важных отметок 2700 и 1300 соответственно. В то же время индикаторы были неспособны закрепиться выше сопротивлений 2720 и 1320 пунктов, что подтверждает опасность развития нисходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2700-2735 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи, продемонстрировав в течение дня широкую амплитуду разнонаправленных движений, тем не менее, в очередной раз удержался от провала ниже важного уровня сопротивления на 2700 пунктов, отмечает Дейнека из "БКС Премьер".

В среду, по его ожиданиям, индекс Мосбиржи продолжит "ходить" возле отметки в 2700 пунктов. "Также, как и во вторник, не исключены резкие волатильные движения в зависимости от новостного фона. Ключевыми темами, которые будут влиять на настроения биржевиков в среду, останутся торговые переговоры США и КНР, политика ФРС, Brexit. Также завтра на динамике торгов может сказаться выход данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США и публикация протоколов ФРС", — добавляет он.