МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись снижением на фоне сохранения неопределенности относительно торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, до 7176,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 5473,61 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 11991,21 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений США и КНР. Напряжение на рынке поддерживает сообщение о внесении 28 китайских организаций в "черный список" американской стороной. Причиной является "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

"Черный список — это стратегический шаг со стороны США, который, вероятно, получит какой-то ответ со стороны Китая", — сказал старший аналитик онлайн-компании IG Джошуа Махони (Joshua Mahony), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Очередной раунд торговых переговоров пройдет 10-11 октября. Инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.