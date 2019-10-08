МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером умеренно снижался вслед за рынком нефти, который торговался преимущественно в минусе во вторник, говорят трейдеры.

Торговые риски понизили аппетит к риску на мировых площадках, хотя рубль к вечеру отыграл часть утраченных днем позиций, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 20.28 мск повышается на 21 копейку, до 65,18 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 71,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В МИНУСЕ ВМЕСТЕ С НЕФТЬЮ

Рубль вечером снижается к доллару и евро, следуя за динамикой нефтяных цен на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых площадках.

Рынок нефти после утреннего повышения днем ушел в минус и к вечеру теряет 0,6%, опустившись к 58 долларам за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры ожидают снижения спроса на энергоресурсы, и сейчас их внимание обращено к отношениям США и Китая.

Между этими странами наблюдается торговое противостояние, и инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. При этом минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причина — "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

Кроме того, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 59,93 доллара за баррель с 62 долларов.

Фондовые индексы США и западной Европы на фоне снижения аппетита к риску теряют 0,7-1,2%. Это также поддерживает давление на рубль.

Не добавляло уверенности инвесторам и заявление новой главы МВФ Кристалины Георгиевой о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему в текущем и последующих годах, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Наконец, ухудшение макроэкономических показателей РФ добавляет негатива в динамику рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, или на 11,7 миллиарда долларов, и составило 117,3 миллиарда долларов.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После неудачной попытки роста на прошлой неделе, в начале этой американская валюта вновь предпринимает попытку продолжения восходящей динамики, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате к вечеру вторника доллар вновь вернулся в диапазон 65 — 65,5 рубля, верхнюю границу которого так и не смог преодолеть неделей ранее. Вполне возможно, что на фоне негативной динамики рынка энергоносителей и слабости валют развивающихся рынков, на фоне снижения аппетита к рисковым активам, долларовые "быки" в ближайшие дни предпримут еще одну попытку пробоя курсом доллара сопротивления на уровне 65,5 рубля", — добавил он.

В среду рублю удастся лишь оставаться в боковом диапазоне движения, считает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер". "Перед четвергом и пятницей, в которые будет проходить очередной раунд торговых прений, рыночные настроения останутся на территории повышенной тревожности. Возможная поддержка рублевой валюты со стороны размещения ОФЗ вряд ли окажется достаточной для заметного укрепления курса рубля. Ожидаем, что в среду доллар будет находиться в диапазоне 64,7-65,5 рубля", — добавил он.