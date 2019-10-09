ВАШИНГТОН, 8 окт /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии во вторник продемонстрировали существенное снижение (в среднем на 1,5%), которое связано с опасением инвесторов на фоне торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones снизился на 1,19%, до 26164,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67%, до 7823,777 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,56%, до 2893,05 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются внешнеторговые отношения США и Китая. Следующий раунд торговых переговоров пройдет 10-11 октября. Инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

При этом напряжение на рынке поддерживает сообщение о внесении 28 китайских организаций в "черный список" американской стороной. Причиной является "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.