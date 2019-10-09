МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на фоне распродаж на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 2909,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1593,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,68%, до 25716,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,74%, до 6544,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,64%, до 21448,96 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%, до 2046,25 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали снижение в среднем на 1,5%, которое связано с опасением инвесторов по поводу влияния торгового конфликта США и КНР на мировую экономику. Следующий раунд торговых переговоров пройдет 10-11 октября. Инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

"Фондовые рынки все еще пытаются отыграть замедление роста мировой экономики. Нет никаких признаков завершения торгового спора между США и Китаем. Мы теряем уверенность в экономике США", — сказал агентству Рейтер главный управляющий фонда Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co Киёси Исигане (Kiyoshi Ishigane).