МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38%, до 58,02 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,42%, до 52,41 доллара за баррель.

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,1 миллиона баррелей после снижения на 5,92 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей.

Важным фактором для рынка нефти является новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, который пройдет 10-11 октября. Трейдеры опасаются, что продолжительная торговая война между двумя крупнейшими мировыми экономиками негативно отразится и на спросе на нефть. "Рынок в настоящий момент слишком пессимистичен, слишком сосредоточен на спросе", — полагает экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Рейтер.