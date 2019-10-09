МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в среду слабо колеблется без единой динамики к евро и иене на фоне неопределенности перед очередным раундом торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене рос до 107,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,07 иены. Курс евро к доллару рос до 1,096 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0954 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 99,12 пункта.

Трейдеры ждут очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем 10-11 октября. Предполагается, что стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

"Напряженность сохранится, по крайней мере, до конца года. Будут поступать то хорошие, то плохие новости, и так будет повторяться до конца года, но в целом будет негативный тон", — сказал агентству Рейтер экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer).