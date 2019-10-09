МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды незначительно повышается к доллару и стабилен к евро в ожидании внешних сигналов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 5 копеек — до 65,15 рубля, курс евро повышался на 1 копейку — до 71,42 рубля.

Стоимость нефти утром снижается на 0,3% — до 58,08 доллара за баррель сорта Brent.