МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, заявил журналистам основной владелец АФК "Система" (крупнейший акционер МТС) Владимир Евтушенков.

"Решение принято. Не будет", — сказал Евтушенков.

МТС в феврале сообщил о планах пересмотреть стратегию присутствия на рынках акционерного капитала. В компании тогда заявили, что в рамках консультаций с инвесторами оценят необходимость листинга в США, а также рассмотрят Московскую биржу как основную площадку для торгов акциями компании.

В конце августа президент МТС Алексей Корня говорил, что менеджмент МТС завершил обсуждение с акционерами вопроса о дальнейшей стратегии присутствия на рынках акционерного капитала, через месяц-два представит рекомендации совету директоров касательно листинга.