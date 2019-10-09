МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно снижением в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,39%, до 2924,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1609,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,8%, до 25682,81 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,71%, до 6546,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 21456,38 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%, до 2046,25 пункта.

Трейдеры ждут начала очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Он пройдет 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из США объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%.

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг отношений США и Китая. За последние два дня США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к притеснениям уйгуров. США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам.

"Возможно, усиливается устойчивость рынка к негативным новостям, связанным с отношениями США и Китая. Достигнув внутридневного минимума на открытии торгов, индекс Nikkei постепенно отыгрывал потери", — считают аналитики SMBC Nikko Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

При этом фондовые индексы Китая, которые снижались в первые часы торгов, смогли завершить их в "зеленой зоне" благодаря росту стоимости акций банков и фирм по торговле недвижимостью.