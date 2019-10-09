МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро снижается в среду днём, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.47 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0987 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0954 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 107,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 98,93 пункта.

Протокол состоявшейся в сентябре заседания Федрезерва будет опубликован вечером в среду, инвесторы надеются получить в нём подсказки о дальнейших планах регулятора касательно учётной ставки. Тогда ФРС ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых, снижение стало вторым подряд.

Кроме того, члены комитета открытого рынка регулятора тогда же не пришли к единому мнению по поводу дальнейшей динамики ставки до конца года. При этом, по данным CME Group, около 85% аналитиков ожидают очередного снижения индикатора в октябре, также на 25 базисных пунктов, остальные эксперты выступают за сохранение показателя.

Рынки также продолжают ожидать нового раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в четверг и пятницу. Аналитики отмечают настороженность инвесторов перед продолжением обсуждений. На этом фоне курс доллара к шведской кроне поднялся до максимума с 2002 года в 9,96 кроны за доллар.

"Падение (курса кроны к доллару — ред.) отражает ухудшение прогноза мировой экономики", — считает глава отдела валютной стратегии BMO Capital Стивен Галло (Stephen Gallo), чье мнение приводит агентство Рейтер. Аналитик прогнозирует, что шведская валюта может подешеветь до 11 крон за доллар.