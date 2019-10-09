МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в среду, отыгрывая падение в предыдущий день, достигавшее 1%, на ожиданиях благоприятного исхода процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 прибавляет 0,12%, до 7152,27 пункта, французский CAC 40 — 0,48%, до 5483,11 пункта, немецкий DAX растет на 0,7%, до 12054,55 пункта.

Рынки следят за развитием событий вокруг Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник напомнил председателю Европарламента Давиду Сассоли о том, что времени для согласования нового соглашения о Brexit остается совсем мало, а Великобритания готова выйти из ЕС 31 октября и без соглашения.

"Рынки, по-видимому, рассчитывают на то, что даже если к концу недели или месяца договор о Brexit не будет согласован, срок (выхода Великобритании из ЕС — ред.) будет перенесен и Brexit без соглашения удастся избежать — по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — считает аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время трейдеры во всём мире, в том числе в Европе, сейчас сохраняют осторожность перед очередным раундов торговых переговоров между США и Китаем 10-11 октября. Предполагается, что стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.