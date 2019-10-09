МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днём перешли к росту, трейдеры обращают свое внимание на напряженную ситуацию в Ираке и Эквадоре, которая может привести к перебоям в поставках этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 0,91%, до 58,77 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,93%, до 53,12 доллара за баррель. Утром котировки, напротив, снижались.

Участники торгов переключили своё внимание на события в Ираке и Эквадоре. Так, в Ираке проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками. А минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на трех месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос.

Инвесторы также ожидают данных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут вечером. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 4 октября эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей. При этом по уже имеющимся данным Американского института нефти они выросли на 4,1 миллиона баррелей.

Нефтяные рынки ожидают и продолжения торговых переговоров США и Китая — новый раунд обсуждений между представителями стран намечен на четверг и пятницу. Инвесторы полагают, что в случае усиления торговой напряжённости между сторонами рост мировой экономики может замедлиться, что негативно отразится на нефтяном спросе.