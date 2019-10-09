МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировая цена на золото может резко снизиться в короткие сроки в результате заключения торгового соглашения между США и Китаем, рассказал журналистам главный исполнительный директор компании Polymetal Виталий Несис в кулуарах конференции "Майнекс Россия".

"Все сейчас в эйфории по росту цены на золото. Я настроен более пессимистично", — рассказал Несис. По его словам, вероятность того, что цены на золото будут снижаться, намного выше, чем вероятность того, что они будут расти.

"После объявления о торговой сделке золото потеряет около 10% в течение недели", — отметил Несис. По его мнению, на цену также оказывают влияние и другие факторы в американской политике. В том числе возможный импичмент президенту США Дональду Трампу и предстоящие президентские выборы в следующем году.

В настоящее время цена на драгоценный металл находится вблизи отметки в 1500 долларов за унцию. Рост с начала года превысил 15%.

Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2018 году Polymetal увеличил производство золота на 13%, до 1,216 миллиона унций (37,822 тонны), серебра — снизил на 6%, до 25,3 миллиона унций (786,918 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 9% — до 1,562 миллиона унций (48,6 тонны).