МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером продолжает расти, в то время как инвесторы ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 8,35 доллара, или на 0,56%, до 1512,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднимается на 0,41%, до 17,773 доллара за унцию.

Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания ФРС США. Документ может помочь рынкам прояснить позицию регулятора касательно дальнейшего изменения учётной ставки. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, которое влияет на курс доллара. Традиционно её снижение оказывает давление на соответствующую валюту, что, в свою очередь, поддерживает стоимость золота.

Кроме того, цену драгметалла как актива-"убежища" поддерживает и внешняя политика. Так, ранее в среду источник в оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) сообщил РИА Новости, что ССА и силы турецкой армии готовятся к переходу границы со стороны города Айн-Иса в провинции Ракка на севере Сирии. До того президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растёт в случае усиления глобальных политических рисков.