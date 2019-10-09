МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером на фоне сохранения рисков для поставок сырья, которые могут быть нарушены из-за событий в Ираке и Эквадоре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,44%, до 59,08 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 53,49 доллара за баррель.

Опасения инвесторов относительно возможных перебоев с поставками поддерживаются событиями в Ираке, где проходят массовые протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Кроме того, минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на трех месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос, что также поддерживает котировки нефти.

Трейдеры также продолжают следить за развитием внешнеторговых отношений США и Китая. Следующий раунд торговых переговоров должен состоятся 10-11 октября. Оптимизм относительно результатов предстоящих переговоров поддерживает сообщение СМИ о готовности Китая заключить "частичный" торговый договор с США, а также увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.

"Нефть, как и другие рисковые активы, получила поддержку от новостей о том, что Китай готов заключить "частичную" сделку", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).