МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне сдержанного оптимизма на зарубежных площадках, роста нефтяных котировок и укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,19% — до 2713,02 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 1317,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.33 мск снижался на 36 копеек – до 64,85 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 71,16 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,27% — до 58,98 доллара за баррель.

РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ ВВЕРХ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в плюсе благодаря поддержке внешнего фона", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Российский рынок акций в среду корректировался вверх после снижения накануне, также замечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Сдержанный оптимизм на внешних площадках и восстановление нефтяных цен ближе к 59 долларам помогли индексу Мосбиржи выйти в "зеленую зону", — комментирует внешний фон эксперт. Также, по его словам, глобальные площадки приободрились накануне очередного раунда торговых переговоров – китайская сторона заявила о том, что Пекин открыт для ограниченной торговой сделки, несмотря на жесткость переговорной позиции Вашингтона и очередные санкции в отношении китайских технологических компаний.

Поддержало риск-аппетиты и заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о новых монетарных стимулах, фактически речь идет о продолжении смягчения монетарной политики, добавляет Бахтин. Позитивное настроение в отношении российских акций формируется также со стороны замедления инфляции в России – в годовом выражении она впервые с конца прошлого года ушла ниже таргета ЦБ РФ в 4%, указывает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Фундаментальной причиной роста акций МТС стали новости об отказе компании от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, о возможности чего говорилось в феврале этого года. Кроме того, бумаги 10 октября последний день торгуются с дивидендами, что также подогревало инвестиционный интерес", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Акции МТС выросли на 2,97% — до 268,65 рубля. На этом фоне выросли акции материнской компании – АФК "Система" (2%).

Среди лидеров роста – префы "Башнефти" (2,06%), акции "М.Видео" (1,5%), депозитарные расписки "Русагро" (1,18%), акции "Интер РАО" (1,16%), "Распадской" (1,12%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (1,12%), префы "Ленэнерго" (1,1%) и акции "Алросы" (1,07%).

Среди лидеров падения – акции НЛМК (-2,72%), ГК "ПИК" (-2,53%), ТМК (-2,02%), "Полюса" (-1,36%), ММК (-1,34%), "Новатэка" (-1,13%) и акции Polymetal (-1%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг, по прогнозам Бахтина из "БКС Премьер", рынки продолжат чутко реагировать на изменения новостного фона.

"В фокусе внимания – торговые переговоры США и КНР, Brexit, монетарные стимулы. В свете последней риторики ФРС завтра важно будет обратить внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, а также данные по инфляции в Штатах в сентябре", — напоминает он.

По его прогнозу, индекс Мосбиржи в четверг будет находиться в диапазоне 2705-2715 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии удерживались в рамках краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". "До преодоления какой-либо из указанных отметок лучше воздержаться от открытия краткосрочных позиций. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2700-2735 пунктов", — говорит она.

Динамика глобальных рынков в четверг будет слабо прогнозируемой ввиду начала переговоров США и Китая относительно торговых войн, считает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал". Кроме того, не следует забывать об очередной порции макростатистики, а именно завтра будут опубликованы данные по ВВП Великобритании и данные по инфляции в США, добавляет он.