МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на новостях, связанных с торговыми переговорами США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% — до 2930,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1617,27 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,18%, до 25729,16 пункта. Японский Nikkei 225 повышался на 0,19% — до 21497,02 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,1% — до 2023,76 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6529,4 пункта.

Трейдеры следят за новостями из Вашингтона, где в четверг начинается очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. СМИ сообщили, что США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Кроме того, эта сделка может привести к приостановке повышения пошлин США, запланированного на 15 октября.

"Новости вокруг торговли между США и Китаем сохраняют свою власть над рынками перед началом торговых переговоров", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan),