МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене в четверг утром на фоне неопределенности перед торговыми переговорами между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс доллара к иене рос до 107,53 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,46 иены; курс евро к доллару поднимался до 1,0987 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0969 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 99,02 пункта.

Инвесторы ждут начала очередных торговых переговоров между США и Китаем в четверг и внимательно следят за поступающими новостями по этой теме. СМИ сообщили, что США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Кроме того, эта сделка может привести к приостановке повышения пошлин США, запланированного на 15 октября.

Аналитики отмечают неопределенность относительно перспектив ближайших переговоров. "Появляется много заголовков — некоторые негативные, некоторые позитивные", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Nomura Стюарта Оакли (Stuart Oakley).

Кроме того, трейдеры в четверг отыгрывают данные протокола сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 29-30 октября. Как отмечается в протоколе, члены регулятора отметили риски замедления роста экономики из-за торгового конфликта с КНР.