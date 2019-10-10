МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо изменяется в четверг утром перед началом нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,95 доллара, или на 0,07%, до 1511,55 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1514 долларов. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднимается на 0,03%, до 17,815 доллара за унцию.

Участники торгов ждут начала очередных торговых переговоров между США и Китаем в четверг и внимательно следят за поступающими новостями по этой теме. "На рынках сохраняется напряженность в преддверии торговых переговоров между США и Китаем в конце этой недели. Итоги предстоящих переговоров в Вашингтоне вполне могут определить, удержится ли стоимость золота выше психологического уровня в 1500 долларов до конца года",- сказал агентству MarketWatch рыночный аналитик FXTM Хан Тан (Han Tan).

Определенное давление на стоимость драгметалла оказывают коррекционные настроения после того, как в среду золото подорожало почти на 1%. При этом рост был отмечен впервые за последние четыре торговые сессии.