МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно снижается по основным индексам, при этом рублевый индекс Мосбиржи снижается сильнее долларового РТС на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,31% — до 2704,61 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1317,22 пункта.

К текущему моменту курс рубля к американской валюте растет на 23 копейки.

В аутсайдерах в начале торгов – акции "Роснефти", теряющие порядка 3% на фоне дивидендной отсечки, и акции ГК "ПИК", падающие на 9,66% на фоне продажи акций миноритарным акционером с достаточно существенным дисконтом.