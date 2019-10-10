МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом перед началом нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 2947,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 1631,84 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,1%, до 25707,93 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,88%, до 2028,15 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,06%, до 6547,1 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,45%, до 21551,98 пункта.

Трейдеры следят за новостями, связанными со стартующими в четверг в Вашингтоне очередными торговыми переговорами между США и Китаем. По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Кроме того, эта сделка может привести к приостановке повышения пошлин США, запланированного на 15 октября.

Аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что оптимизм поддержали позитивные новости вокруг торговых переговоров.

В то же время давление на настроения трейдеров оказала статистика из Японии, согласно которой объем базовых заказов в машиностроении в августе снизился на 14,5% в годовом выражении, хотя аналитики ждали сокращения на 10,8%.