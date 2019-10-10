МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и основным мировым валютам снижается в четверг днём, трейдеры ожидают новостей по торговым переговорам США и Китая, оценивая перспективы заключения сделки между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.34 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1019 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0969 доллара, курс доллара к иене снижался до 107,38 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 98,78 пункта.

Участники торгов ожидают продолжения торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Согласно другим сообщениям, американская сторона может разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР.

Ранее СМИ сообщали, что Китай согласен на частичную торговую сделку с США, а также, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США.

"Пока еще неясно, будет ли приемлемой частичная сделка для президента Трампа, который намерен отстаивать более обширное соглашение", — считают аналитики MUFG, которых цитирует агентство Рейтер.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают важную статистику по США. Днём в среду министерство труда страны опубликует данные по годовой инфляции в сентябре, аналитики ожидают ускорения показателя до 1,8% с уровня августа в 1,7%.