МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг растет к доллару и снижается к евро в ожидании очередного раунда торговых переговоров США и Китая, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск четверга снижался на 13 копеек — до 64,76 рубля, курс евро рос на 22 копейки, до 71,41 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 58,08 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАВИСИМ ОТ НОВОСТНОГО ФОНА

Рубль укрепляется к доллару США, но позитив в российской валюте ограничен снижающейся нефтью – на котировки давят растущие запасы нефти в США и планы по наращиванию добычи в Нигерии, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Рубль в четверг растет в паре с долларом и заметно теряет позиции в паре с евро. К текущему моменту рубль к доллару растет на порядка 0,2%, к евро снижается на 0,4%, следует из данных Московской биржи. При этом в начале торгов курс рубля показывал более сильную растущую динамику к американской валюте и максимально поднимался на 0,4%.

Валюты развивающихся рынков не демонстрируют единой динамики: индийская рупия снижается к доллару на 0,07%, турецкая лира — на 0,64%, при этом южноафриканский рэнд растет на 0,2%.

"Американская валюта снижается на мировом рынке после публикации очередных негативных экономических данных, касающихся рынка труда. Если динамика ИПЦ, которая станет известна сегодня, также не удовлетворит инвесторов, можно ожидать более глубокую коррекцию американской валюты как по отношению к развитым, так и развивающимся валютам", — замечает Сергей Гайворонский из "БКС Брокер".

Среди аутсайдеров в лагере развивающихся валют можно выделить турецкую лиру, которая снижается из-за начала военной операции в Сирии против курдских формирований, обращает внимание аналитик. "США обещают Турции экономические проблемы после этого шага", — добавляет он.

Рынок надеется на позитивный исход торговых переговоров, которые начинаются сегодня, отмечает Кадулин. КНР уже выразила готовность к заключению промежуточного соглашения и увеличению закупок сои на 10 миллионов тонн, США со своей стороны рассматривают валютный пакт, который обсуждался еще в феврале, указывает аналитик.

С другой стороны, заявления президента США Дональда Трампа о том, что в сделке больше заинтересована китайская сторона, и внесение китайских компаний в черный список, оставляют вопрос эффективности переговоров актуальным, также отмечает он.

"В любом случае, не стоит ожидать чего-то более позитивного, чем промежуточная сделка и отсрочка в введении тарифов. Эффект такого исхода на рынки будет ограниченным, а торговые войны останутся одним из главных факторов для глобальных рынков и в 2020 году", — добавляет эксперт.

"В отсутствие значимой макроэкономической статистики в течение текущей недели рубль остается зависимым от новостного фона по торговой войне. Позитивные новости поддерживают рубль, в тренде с растущим аппетитом к рисковым активам, негативные имеют обратный эффект", — комментируют реакцию рубля на внешний фон аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

Позитивные новости с переговоров в ближайшие два дня могут оказать умеренную поддержку рисковым активом, при этом любой неудовлетворительный для рынков исход приведет к резкой коррекции, полагает Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Сегодня все внимание будет, безусловно, сосредоточено на новостях из США, и в случае позитивного исхода (любых промежуточных договоренностей) рубль может получить дополнительный импульс к укреплению в направлении 64,5 рубля за доллар. В противном случае, не исключаем его движения назад к 65 рублям за доллар, хотя каких-то серьезных рисков для более значимых изменений в ближайшее время не видим", — прогнозирует Дмитрий Полевой из РФПИ.