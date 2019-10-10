МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, инвесторы ожидают новостей по торговым переговорам США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск индекс Dow Jones снижался на 0,23% — до 26245 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 7687,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2913,38 пункта.

Инвесторы воздерживаются от активной торговли в ожидании новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Согласно другим сообщениям, американская сторона может разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР.

При этом ранее СМИ сообщали, что Китай согласен на частичную торговую сделку с США, а также, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США.

Кроме того, участники торгов ожидают публикацию статданных по инфляции в США в сентябре. Аналитики полагают, что в годовом выражении инфляция ускорилась до 1,8%, а в месячном не изменилась, оставшись на уровне в 0,1%.