МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Московская биржа с 11 октября начнет торги поставочными фьючерсами на серебро на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

"Одиннадцатого октября 2019 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги поставочными фьючерсами на серебро. Новый контракт расширит линейку товарных деривативов: в настоящее время на Московской бирже проводятся торги поставочными фьючерсами на золото", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фьючерсные контракты будут котироваться в рублях за грамм с ежемесячным сроком исполнения. Размер одного контракта – 10 грамм. Одновременно будут торговаться контракты с тремя сроками исполнения. Поставка серебра будет осуществляться на спот-рынок драгметаллов Московской биржи.

"Новый инструмент будет способствовать развитию биржевого рынка драгоценных металлов, предоставит дополнительные торговые возможности как частным инвесторам, так и профессиональным участникам (банкам и брокерам), а также участникам рынка драгметаллов, включая ювелирные компании и заводы по обработке цветных металлов", — отмечает биржа.

Всего на срочном рынке торгуются 64 фьючерсных контракта и опциона на них, базовыми активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть и другие товары, процентные ставки. В 2019 году среднедневной объем торгов производными инструментами на Московской бирже составляет 329,8 миллиарда рублей.