МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торговой сессии четверга перешел к ситуации разнонаправленного движения: индекс РТС поднимается на фоне роста курса рубля к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи. При этом рынок акций РФ продолжает снижаться по индексу Мосбиржи, отражая беспокойство глобальных инвесторов о результатах торговых переговоров США и Китая, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к 16.04 мск снижается на 0,14%, до 2709,28 пункта, индекс РТС — растёт на 0,1%, до 1318,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" тем временем опускается на 16 копеек, до 64,73 рубля, курс евро — растёт на 16 копеек, до 71,35 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1%, до 58,9 доллара за баррель.

"Российский фондовый рынок немного откатывается вниз, отражая беспокойство глобальных инвесторов и, как итог, снижение аппетита к риску в преддверии нового раунда торговых переговоров (США и Китая — ред.)", — отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен капитал".

По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговых соглашений с Китаем. Ранее сообщалось, что Китай согласен на "частичный" торговый договор, а также что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров в США.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ПИКа обвалились в связи с продажей 14,2 миллиона бумаг компанией Firlibia Holdings Limited с дисконтом к рынку, кроме того, объемы продажи превысили прогнозы, комментирует Елена Кожухова из компании "Велес капитал". К текущему моменту акции ГК "ПИК" падают в цене на 10,62%.

Акции "Роснефти" также падают — в связи с дивидендной отсечкой: последний день купить бумаги с расчетом на получение дивидендов можно было в среду, указывает она.

К текущему моменту акции "Роснефти" снижаются в цене на 3,31%.

Также на фоне дивидендной отсечки падают акции "ВСМПО-Ависма" – на 4,62%.

Также среди лидеров падения – акции "Магнита" (-1,17%), префы "Башнефти" (-1,13%) и акции Polymetal (-0,76%).

С другой стороны, среди лидеров роста – акции ОГК-2 (3,32%), ТМК (1,82%), "Русала" (1,82%), ТГК-1 (1,65%), префы "Мечела" (1,49%), акции ММК (1,37%) и "Северстали" (1,12%).

Акции "Алросы" поднимаются в цене на 0,48% на фоне публикации операционных данных и наступления даты отсечки реестра акционеров для получения дивидендов за первое полугодие.

ПРОГНОЗЫ

"Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров, итоги которых окажут непосредственное влияние на финансовые и сырьевые рынки. На данный момент у инвесторов теплится надежда на достижение сторонами каких-либо существенных компромиссов", — отмечает Кожухова.

"Индекс Московской биржи торгуется в узком диапазоне 2700-2720 пунктов, который можно рассматривать для спекулятивных сделок. Индекс РТС ограничен в движении уровнями 1300-1320 пунктов, которые также могут рассматриваться как точки краткосрочных позиций", — отмечает Иван Марков из ИК "Иволга капитал".

Торговая сессия завершится в диапазоне 2690-2730 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".