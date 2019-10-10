МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут на фоне заявлений со стороны ОПЕК о том, что по сделке о сокращению добычи могут быть рассмотрены все варианты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 58,91 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 53,3 доллара за баррель.

Ранее в четверг генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил на конференции Oil&Money в Лондоне, что участники сделки ОПЕК+ на очередной встрече в декабре могут рассмотреть все варианты по ее будущему. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

Комментарий Баркиндо напомнил рынкам о возможности того, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на значительную часть следующего года, если динамика нефтяных цен будет этому способствовать, приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика OANDA в Нью-Йорке Эдварда Мойи (Edward Moya).

Трейдеры обратили внимание и на данные ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация сообщила, что добыча нефти ОПЕК в сентябре сократилась по отношению к августу на 1,3 миллиона баррелей в сутки из-за атак на Saudi Aramco. Показатель, согласно документу, составил 28,5 миллиона баррелей в сутки, таким образом, уровень выполнения организацией соглашения ОПЕК+ подскочил со 113% до сентябрьских 274%.