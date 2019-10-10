МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с казино: легко заработанные деньги быстро уходят, эти инвестиции рискованны и не защищены государством, все риски инвестиций полностью ложатся на граждан.

"Это действительно близко к казино и мы изучали это явление, потому что оно массовое — мы видим, что в криптовалюту вложились многие — те, кто хотят очень быстро и легко заработать", — сказала Набиуллина на встрече с участниками молодёжной программы FINOdays.

"Но есть житейская мудрость, что бесплатный сыр только в мышеловке: легко заработанные деньги быстро уходят. Поэтому это тоже ваш выбор, здесь государство никак не защищает ваши инвестиции в криптовалюты в отличие от вложений в банки, в организованном рынке. Но здесь вы рискуете очень сильно", — предупредила она.

Глава ЦБ указала, что согласна с мнением многих финансистов в мире, которые сравнивали популярность криптовалют с тюльпановой лихорадкой в Голландии XVII века. "Наверное все знают из истории, когда луковицы тюльпанов стоили как огромные дома в лучшей части Амстердама, например, и как это все закончилось", — отметила она.

"Биткоин, многие криптовалюты не закончились, но если вы посмотрите как двигается курс криптовалют — это такие качели, и конечно люди, которые вошли в криптовалюту на пике стоимости, сейчас потеряли очень много", — резюмировала глава ЦБ.