МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился, отыгрывая внешний позитив, говорят трейдеры. Повышение рынка нефти и западных биржевых индексов поддержало рост курса российских акций, отмечают трейдеры. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,31%, до 2721,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1330,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ НА ВНЕШНЕЙ КОНЪЮНКТУРЕ

Российский фондовый рынок вырос, отыгрывая позитивный внешний фон. Поддержка пришла от рынка нефти, который вечером прибавлял 0,8%, до 58,31 доллара за баррель сорта Brent.

Нефтетрейдеры оценивают заявления ОПЕК о том, что по сделке о сокращении добычи нефти могут быть рассмотрены все варианты. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

Западноевропейские рынки сегодня выросли на 0,3-1,3%, американские вечером растут на 0,7-0,8% в ожидании сигналов с американо-китайских торговых переговоров.

В лидерах повышения цены сегодня оказались акции "Северстали" (+2,4%), НЛМК (+2,3%), ММК (+2,1%), "Русала" (+2%). Металлурги корректировались сегодня вверх после снижения накануне.

Упали акции ПИКа (-11,2%). Обвал был обусловлен продажей примерно с таким же дисконтом к рынку 14,2 миллиона бумаг компанией Firlibia Holdings Limited.

Продажа акций с достаточно существенным дисконтом может негативно отразиться на котировках акций ПИКа на фоне того, что причина продажи не называется, говорят аналитики Промсвязьбанка.

"Ускоренная процедура продажи небольшого пакета (теоретически его можно было реализовать "в рынок") связан с небольшим объемам торгов по акциям ПИК. В среднем за день оборот за последний год составлял 94 тысячи штук, а 14,2 миллиона акций пришлось бы реализовывать 151 торговый день", — говорят эксперты.

Упали (после дивидендной отсечки) и акции "Роснефти" (-2,9%), подешевели бумаги "Магнита" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), "Полюса" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс и преодолели верхние границы краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов, соответственно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Способность удержать уровни поддержки увеличит вероятность развития повышения в район 2755 и 1350 пунктов, соответственно. Пока же диапазон для индекса Мосбиржи на завтра: 2705-2740 пунктов", — оценила она.

В пятницу движения котировок определятся сообщениями, которые будут поступать с торговых переговоров США и Китая, считает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер". Переговоры могут закончиться двумя сценариями — заключением ограниченной сделки, предусматривающей валютное соглашение с выносом на будущее решения наиболее острых проблем вроде субсидирования китайских предприятий со стороны властей КНР, либо же новым тупиком, в результате которого рисковые активы столкнутся с волной снижения, говорит он.

"Не в пользу роста риск-аппетитов говорят также риски Brexit без сделки, начало военной кампании Турции в Сирии и прогнозы замедления темпов роста мировой экономики. В таких условиях ожидания новых монетарных стимулов становятся для фондовых рынков выступом, отделяющим их от масштабной коррекции. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу 2690-2730 пунктов", — оценил Дейнека.