МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом на новостях вокруг Brexit и торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, до 7166,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 5569,05 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 12169,25 пункта.

Оптимизм инвесторов относительно Brexit поддерживается новостями о том, что премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit.

Трейдеры также следят за развитием внешнеторговых отношений США и Китая. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а также анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

"Между двумя сторонами большая пропасть, но их готовность сесть и договориться вселила в инвесторов… надежду", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Французский индекс также поддерживается ростом цен на акции компании Louis Vuitton. Бумаги подорожали на 5,56% после сообщения о росте прибыли за прошедшие 9 месяцев на 16%, до 38,4 миллиарда евро (42,2 миллиарда долларов).