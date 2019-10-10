Биржи Европы закрылись ростом на оптимизме вокруг Brexit и торговых переговорах США и КНР
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом на новостях вокруг Brexit и торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, до 7166,7 пункта, французский CAC 40 — на 1,27%, до 5569,05 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 12169,25 пункта.
Оптимизм инвесторов относительно Brexit поддерживается новостями о том, что премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit.
Трейдеры также следят за развитием внешнеторговых отношений США и Китая. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а также анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.
"Между двумя сторонами большая пропасть, но их готовность сесть и договориться вселила в инвесторов… надежду", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Французский индекс также поддерживается ростом цен на акции компании Louis Vuitton. Бумаги подорожали на 5,56% после сообщения о росте прибыли за прошедшие 9 месяцев на 16%, до 38,4 миллиарда евро (42,2 миллиарда долларов).
https://1prime.ru/Financial_market/20191010/830398344.html