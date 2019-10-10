МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро вечером ощутимо повышается на фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков, говорят трейдеры.

Словесные интервенции поддерживают курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.17 мск снижался на 36 копеек, до 64,53 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 71,05 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль вечером продолжил повышаться к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных цен и фондовых индексов.

Рынок нефти прибавляет 1%, до 58,91 доллара за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры оценивают заявления ОПЕК о том, что по сделке о сокращении добычи нефти могут быть рассмотрены все варианты. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

Западноевропейские рынки сегодня выросли на 0,3-1,3% американские вечером растут на 0,6-0,7% в ожидании сигналов с американо-китайских торговых переговоров.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной также поддержали курс российской валюты. Она заявила, что регулятор рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года.

При этом ЦБ РФ пока не видит возможности для отрицательной ключевой ставки в России в ближайшее время, несмотря на постепенное замедление инфляции в стране, добавила она.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,3-0,6% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Регулятор высказался сегодня в пользу усиления своей готовности к более активному снижению ключевой ставки, что стало поводом для роста отечественного долгового рынка и сформировало соответствующую поддержку для курса рубля, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В пятницу движения курса во многом останутся зависимы от результатов торговых прений между США и Китаем. Мы не ожидаем масштабных прорывов на пути к компромиссу от итогов данной встречи, что в очередной раз может разочаровать рынки и оказать давление на рисковые активы. Тем не менее рост долгового рынка может продолжиться, что не даст курсу рубля значительно ослабеть без появления значимых негативных драйверов. Курс доллара ожидается в диапазоне 64,4-65,5 рубля", — оценил он.

На данный момент рынки находятся в ожидании сигналов с торговых переговоров между Китаем и США, а неопределенность исхода этих переговоров негативным образом отражается на спросе на валюты развивающихся рынков, рассуждает Александр Лапидус из компании CFS Management. "В случае неблагоприятного исхода переговоров и обострения торгового конфликта, вероятно ослабление курса рубля по отношению к доллару", — добавил он.

Завтра тенденция спада доллара сохранится, и он будет торговаться в диапазоне 64,40-65,10 рубля, считает Андрей Люшин из Локо Банка. Курс евро будет колебаться в интервале 71,15-71,45 рубля, оценил он.