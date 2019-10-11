МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к рублю до конца года, скорее всего, останется в текущем коридоре, но в 2020 году может вырасти даже до 70-72 рублей, однако предполагать 100 или 200 рублей за доллар не приходится и, несмотря ни на какие юбилеи, такого одномоментного обвала, как это было в "черный вторник" ровно 25 лет назад, ждать тоже не стоит, так как ситуация в российской экономике с того времени изменилась радикально, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Что случилось на тот момент? Падение рубля, которое продолжалось три дня с 11 по 14 октября (1994 года — ред.), а затем его стоимость вернулась практически на тот же уровень, было почти неизбежным", — вспоминает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Потери в рубле одномоментно были очень тяжелыми – рубль к доллару обвалился на 27,8%, указывает он.

"Страна оказалась в тяжелой ситуации: не было опыта управления экономикой в условиях тяжелого кризиса, в условиях недостаточности пополнения бюджета, была низкая собираемость налогов, низкие цены на нефть (11-16 долларов за баррель марки Brent – ред.), колоссальный отток капитала. При этом практически все экономисты, которые на тот момент были в стране, имели только теоретическое представление о жизни в рыночной экономике", — характеризует то время Коренев.

БИРЖА ПРОШЛОГО ВЕКА

На тот момент торговых площадок, которые, собственно, считаются биржами в мире и сейчас есть в России, у нас не существовало: в Москве были Московская биржа, которая торговала валютой, и Российская товарно-сырьевая биржа, продолжает Коренев.

"Может быть, были какие-то еще торговые площадки, потому что тогда активно торговались бумаги МММ, "Властелины", "Хопер-инвеста". Но классической биржи с электронными анонимными торгами не было. Торговали из рук в руки, по большому счету. На тот момент финансовая система России только-только становилась", — вспоминает он.

Валютная и товарно-сырьевая биржи тогда работали в ручном режиме – режиме переговорных сделок, конечно, там была паника, но не только там, отмечает эксперт.

"Мелкие лавочники за это время успели разориться. Те, кто не успел закрыть свою лавочку, эти три дня работали себе в убыток. Но в масштабах страны ничего страшного не произошло. Кстати, и 1997 год, и 1998 год были достаточно яркими, но по последствиям менее тяжелыми, чем стагнация, которая у нас идет с 2015 года. И даже кризис в 2008-2009 годах был краткосрочным, там все проблемы уложились примерно в полгода", — говорит Коренев.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что за 25 лет ситуация изменилась коренным образом, причём не столько с точки зрения только биржевых институтов, но и в целом в экономике страны.

"По нашим оценкам, условия 11 октября 2019 года, фактически, диаметрально противоположны условиям "черного вторника" 1994 года. Наиболее важным в этой плоскости является тот факт, что текущий макроэкономический базис российской финансовой системы значительно крепче в сравнении с периодом 25-летней давности", — говорит главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Сейчас, в отличие от тех времен, позиции рубля, если не будет на то сознательного решения, при тех ценах на нефть, которые сейчас есть, выглядят достаточно прочными", — оценивает советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

"Несмотря на наличие проблем с экономическим ростом прочность отечественной экономики определяется такими факторами, как наличие профицита бюджета, снижение зависимости экономики от нефтяных цен в условиях действия бюджетного правила, сравнительно низкий уровень внешнего долга, контролируемая ЦБ РФ инфляция, существенный объем накопленных резервов", — также комментирует ситуацию Покатович.

"В бюджет заложена (цена на нефть — ред.) 41,6 доллара за баррель, что намного ниже, чем та цена, которая наблюдается сейчас. У нас накоплены довольно большие резервы: в принципе, почти удалось восстановить те резервы, которые были потрачены во время кризиса 2015 года. У нас профицитный бюджет, что очень важно", — уточняет Хестанов.

В итоге такая "защита" со стороны макроэкономических факторов в существенной мере снижает риски реализации кризисных явлений на российском рынке в перспективе ближайших лет, резюмирует Покатович.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ

Хестанов уверен, что если не будет внешних шоков, то и до конца года рубль, скорее всего, останется вблизи текущих значений.

Если же говорить о таких возможных шоках, то они могут исходить как из макроэкономического, так и из политического источников, отмечают аналитики.

На курс рубля может существенно повлиять резкое падение фондовых и валютных рынков из-за макроэкономических проблем мирового масштаба: замедления мировой экономики, трудностей в глобальной торговле, связанных с ограничениями в США, Европе и Китае, замечает Коренев. Хотя это пока все в теории, есть надежда, что эти риски будут нивелированы, добавляет он.

"С одной стороны, санкционное давление на РФ со стороны Запада сейчас находится "на паузе", однако не теряет своей актуальности. Например, если в Штатах вернутся к активному обсуждению ограничений на покупку российского рублевого госдолга, запретов долларовых расчетов для отечественных банков или к наиболее опасной для России теме ограничения нефтяного экспорта, то рубль весьма быстро вернется в канал активной девальвации", — добавляет Покатович.

При этом он замечает, что в настоящий момент также не ожидает скорой реализации вышеупомянутых рисков, более вероятным видится продолжение умеренного давления на РФ, но не переход в стадию экономической войны. В результате эксперт ожидает, что в конце года курс рубля будет находиться вблизи уровней 67,5 (плюс-минус 1,5 рубля) за доллар.

В перспективе же 2020 года среднегодовой курс рубля может сформироваться в диапазоне 64-66 рублей за доллар, также прогнозирует он.

Коренев также полагает, что рубль, скорее всего, до конца года будет ослабевать, так как он слишком долго был крепким. "По итогам девяти месяцев 2019 года среди валют развивающихся стран рубль был самой крепкой и самой надежной валютой, за этот период он вырос на 7% к доллару. Такой уровень поддерживать бесконечно не получится, потому что есть ряд факторов", — поясняет он.

"Во-первых, ФРС может перестать снижать ставку или снижать меньшими темпами, чем предполагалось. Во-вторых, могут накопиться проблемы в самой российской экономике, а они уже накапливаются, как видим из макростатистики. К концу года мы можем увидеть рубль в районе 65-66 за доллар, даже 67 рублей за доллар может быть. Некоторые эксперты предрекают доллар по 70 рублей, но это за оставшиеся месяцы надо чтобы что-то серьезное случилось", — говорит аналитик.

При этом он считает, что и 2020 год для рубля будет не очень хорошим, потому что "нет оснований полагать, что российская экономика покажет хорошую динамику: у нас продолжают снижаться доходы населения, слабые прогнозы по расширению экономики по ВВП, потребительскому спросу".

Возможно, в 2020 году доллар будет 70-72 рубля при нейтральном сценарии, но так чтобы, как некоторые предрекают, 100 или 200 рублей за доллар, такого быть не должно — это уже из разряда редких событий, заключает эксперт.