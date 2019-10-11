МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в пятницу на фоне новостей, связанных с торговыми переговорами между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,44%, до 2960,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1635,76 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,19%, до 26271,36 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,12%, до 2051,28 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,84%, до 6602,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 21783,93 пункта.

Азиатские трейдеры с оптимизмом отыгрывают сделанные в четверг вечером заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Китай хочет достичь сделки. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

"Похоже, что инвесторы подготавливают свои позиции для потенциально благоприятного исхода (переговоров — ред.)", — сказал аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.