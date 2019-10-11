События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 октября
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
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|предв.
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|0% (факт)
|10:00
|EUR
|Испании — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испании — Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,2%
|0,2% (факт)
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
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|15:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сентябрь)
|-0,6%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь)
|-0,5%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (сентябрь)
|81,1 тыс
|10 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (сентябрь)
|6%
|5,7%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (окт)
|83,4
|81,7
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (окт)
|93,2
|92
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|710
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)
|855
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|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-77,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|389,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|269 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|26,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|9,4 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-52,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|13,9 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,3 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-66 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 9м/3кв2019
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|RUB
|Роснефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 — див-д 2019
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 27.09.2019)
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
|884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191011/830399339.html