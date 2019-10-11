МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.34 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,86% — до 6,34 доллара, "Лукойла" — на 2,12%, до 83,88 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 207 долларов. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,99% — до 6,96 доллара, "Газпром нефти" — на 0,38%, до 32,67 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 1,22% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,28%, до 14,41 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,12% — до 17,12 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,96%, до 25,13 доллара, "Северстали" — на 1,78%, до 14,02 доллара, НЛМК — на 0,65%, до 20,29 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,43% — до 11,73 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,07%, до 3,36 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,04% — до 3,87 доллара.