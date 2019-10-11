МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу ростом в надежде на прогресс на торговых переговорах между США и Китаем, проходящих в Вашингтоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,88%, до 2973,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1636,96 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,3%, до 26308,44 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,81%, до 2044,61 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,91%, до 6606,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,15%, до 21798,87 пункта.

Мировые инвесторы следят за проходящими в Вашингтоне очередными торговыми переговорами между представителями США и КНР. Они проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Китай хочет достичь сделки. Кроме того, американский лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме.

"Наиболее вероятным результатом торговых переговоров является то, что США повысят пошлины на китайские товары 15 октября, как и планировалось, при этом дверь для дальнейших переговоров будет открыта", — полагают аналитики Citigroup, мнение которых приводит агентство Блумберг.