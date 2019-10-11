МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днём продолжают рост, но уже меньшими темпами, чем утром, трейдеры по-прежнему отыгрывают новости о взрыве на иранском танкере недалеко от побережья Саудовской Аравии, оценивая и неоднозначные данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,86%, до 59,61 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,25%, до 54,22 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов рост котировок достигал 2,5%.

Ранее в пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошёл взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана — Национальной танкерной компании Ирана.

Инцидент произошел чуть менее чем через месяц после того, как были атакованы нефтяные объекты Саудовской Аравии, что повлекло за собой сбой нефтедобычи королевства и скачок нефтяных цен. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников, но США обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что у рынка свежи воспоминания об атаках на инфраструктуру Саудовской Аравии и резком удорожании нефти на этом фоне, но влияние очередного инцидента на Ближнем Востоке, скорее всего, будет временным.

Рынки также обратили внимание на данные октябрьского доклада МЭА. Организация сообщила, что добыча ОПЕК из-за атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре упала до минимума за 10 лет, а степень перевыполнения ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ составила 142%. Вместе с этим МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах.