МОСКВА, 11 окт — Dow Jones. Цены на нефть в пятницу выросли после того, как иранский танкер Sabiti получил повреждения близ побережья Саудовской Аравии. Как предположили владельцы судна, причиной повреждений мог быть ракетный удар.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE торговались с повышением на 1,7%, по 60,10 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с повышением на 1,9%, по 54,58 доллара за баррель.

Как сообщила компания National Iranian Tanker Co. (NITC), которой принадлежит танкер, находясь в 60 милях от саудовского порта Джидда, судно получило попадания ракет, повредивших основные резервуары.

"Мы наблюдали некоторую рефлекторную реакцию на данные сообщения на рынке Brent", – говорит Эдвард Маршалл, товарно-сырьевой трейдер Global Risk Management.

"Но несмотря на вероятное нападение на судно, следующее по одному из важнейших мировых торговых маршрутов, ощущается некоторая апатия, а объем хеджирования низкий", – добавляет Маршалл.

Данный инцидент стал очередным в ряде тревожных событий, означающих эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Месяцем ранее Вашингтон и Эр-Рияд обвинили Тегеран в организации нападений на саудовские нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе, приведшие к резкому сокращению добычи королевства.

Тогда, в сентябре, сообщения о нападениях первоначально спровоцировали 15-процентный скачок цен в течение дня, который, однако, впоследствии сошел на нет на фоне сомнений в устойчивости мировой экономики, а также ввиду возвращения саудовской добычи к норме.

"Очевидно, что сегодняшний скачок цен был намного меньшим, чем тот, который произошел после атаки на саудовские нефтяные сооружения", – поясняет Тамаш Варга, аналитик PVM Oil Associates. "Но в любом случае (сегодняшнее) событие явно напоминает нам о том, что ситуацию на Ближнем Востоке сложно назвать мирной. Думаю, что реакция цен вполне логична", – добавляет Варга.

Хотя фондовые и товарно-сырьевые рынки в пятницу демонстрируют ралли ввиду надежд на американо-китайские торговые переговоры, рынок обратил внимание на экономические опасения, содержавшиеся в ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA), вышедших в четверг и пятницу соответственно.

И ОПЕК, и IEA понизили прогнозы роста спроса, ссылаясь на замедление мировой экономики.

В IEA прогнозируют рост спроса на нефть в следующем году, однако темпы этого роста обещают быть самыми низкими с 2016 года. В агентстве сослались на "признаки замедления в некоторых крупных регионах и странах-потребителях, включая Европу, Индию, Японию, Южную Корею и США".

В IEA отметили, что в ближайшие месяцы основным фактором, определяющим динамику цен на нефть, вероятно, будет обеспокоенность относительно замедления мировой экономики, однако инвесторам также стоит учитывать геополитические риски на Ближнем Востоке.

“Премия за геополитические риски снова возросла, — отметил Варга. – Логичной реакцией трейдеров, ставящих на падение цен, стало закрытие коротких позиций и ожидание, когда ситуация станет более спокойной”.

В течение нескольких месяцев наблюдалась напряженность между Ираном и соседними странами. Кроме того, в прошлом году США вышли из иранского ядерного соглашения и ввели санкции, направленные на сведение экспорта нефти из Ирана к нулю.

США и Саудовская Аравия обвинили Иран в нескольких нападениях на танкеры в ближневосточном регионе, а также на нефтяную инфраструктуру королевства. Тегеран отрицает многие из этих обвинений.

Кроме того, весной и летом Иран сбил американский беспилотник и захватил британский танкер в ответ на захват военно-морскими силами Великобритании иранского танкера близ Гибралтара. В сентябре Иран освободил танкер Stena Impero, который удерживался в течение двух месяцев.

ОПЕК и IEA ожидают, что в следующем году на мировом рынке нефти сформируется избыток предложения. Между тем нападения на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, совершенные в сентябре, привели к усилению напряженности в неподходящий момент.

"Сейчас очень неудачное время для перебоев с поставками", — отметили аналитики Commerzbank, ссылаясь на прогнозы дефицита предложения на нефтяном рынке во 2-м полугодии 2019 года.

Министры нефти стран ОПЕК, вероятно, примут во внимание геополитические риски на заседании, которое состоится 5 декабря в Вене. На этом заседании будет обсуждаться возможность продления соглашения по сокращению нефтедобычи или введения более сильных ограничений.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в четверг заявил журналистам, что по итогам заседания картель и его союзники должны будут принять “уместные, сильные, позитивные решения” для поддержки нефтяных цен. Он отметил, что возможен любой вариант развития событий.

–Автор David Hodari, david.hodari@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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